Игрок «Спартака» Саусь раскрыл, насколько реальным был для него вариант с переходом в ЦСКА

Комментарии

Крайний защитник «Спартака» Владислав Саусь рассказал, насколько реальным для него был вариант с переходом в ЦСКА. Игроком красно-белых Саусь стал в это трансферное окно. Ранее он выступал за калининградскую «Балтику».

— Давайте честно: насколько реален был вариант с ЦСКА?
— Думаю, он был бы реален. Но на том этапе был только интерес и разговоры с агентом и «Балтикой», а конкретного предложения у меня не было. «Спартак» же быстро прислал предложение в клуб. Как только они договорились, по условиям моего личного контракта не составило труда прийти к соглашению. Буквально три-четыре дня — и всё решилось, — приводит слова Сауся «РБ Спорт».

