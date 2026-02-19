Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов рассказал, как можно улучшить судейство в России. По словам возглавляющего грозненцев специалиста, при исполнении 11‑метровых ударов во время матчей в низших футбольных лигах России можно задействовать четвёртого арбитра.

«Вопросы возникают к судьям. В низших лигах нет VAR. Я посоветовал судьям, чтобы при пробитии пенальти они следили за двойным касанием. Надо поставить четвёртого арбитра за ворота. Можно назвать это «правилом Черчесова».

Правила меняются. Судьи часто сами себя запутывают, трактуя одинаковые ситуации по‑разному. Если вы 10 минут что‑то смотрите, это же неочевидная грубая ошибка», — сказал Черчесов в эфире «Матч ТВ».