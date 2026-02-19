Скидки
Главная Футбол Новости

Источник: «Чайка» переедет в Подольск из Песчанокопского

Источник: «Чайка» переедет в Подольск из Песчанокопского
Комментарии

«Чайка» из Песчанокопского будет проводить матчи второй части сезона-2025/2026 Лиги Pari на стадионе «Труд» в Подольске. Об этом сообщил журналист Иван Карпов в телеграм-канале.

По информации источника, в клубе решили, что проживание в Московской области снизит количество перелётов и упростит подготовку к матчам. Отмечается, что первую игру на новом месте «Чайка» проведёт 1 марта со «СКА-Хабаровск».

«Чайка» занимает последнее, 18-е место, в турнирной таблице Первой лиги сезона-2025/2026. Команда набрала 12 очков за 21 матч. Отставание от 15-го места, дающего право остаться в лиге, составляет девять очков.

