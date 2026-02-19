Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Лилль — Црвена Звезда. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Родриго Де Пауль заявил, что выиграть МЛС сложнее, чем Лигу чемпионов

Родриго Де Пауль заявил, что выиграть МЛС сложнее, чем Лигу чемпионов
Комментарии

Полузащитник «Интер Майами» Родриго Де Пауль выразил мнение, что выиграть МЛС сложнее, чем Лигу чемпионов УЕФА. Де Пауль выступает за «Интер Майами» с 2025 года. Наибольшую известность Родриго принесли выступления за «Удинезе» и мадридский «Атлетико». Лигу чемпионов хавбек не выигрывал, однако в составе сборной Аргентины становился чемпионом мира.

«Думаю, МЛС выиграть сложнее, чем Лигу чемпионов», — приводит слова Де Пауля The Touchline в социальной сети X.

Действующий контракт Родриго Де Пауля с «Интер Майами» рассчитан до конца декабря 2029 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость аргентинца в € 15 млн.

Материалы по теме
Тюрам раскритиковал Моуринью на фоне расистского скандала вокруг вингера «Реала» Винисиуса
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android