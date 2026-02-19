Родриго Де Пауль заявил, что выиграть МЛС сложнее, чем Лигу чемпионов

Полузащитник «Интер Майами» Родриго Де Пауль выразил мнение, что выиграть МЛС сложнее, чем Лигу чемпионов УЕФА. Де Пауль выступает за «Интер Майами» с 2025 года. Наибольшую известность Родриго принесли выступления за «Удинезе» и мадридский «Атлетико». Лигу чемпионов хавбек не выигрывал, однако в составе сборной Аргентины становился чемпионом мира.

«Думаю, МЛС выиграть сложнее, чем Лигу чемпионов», — приводит слова Де Пауля The Touchline в социальной сети X.

Действующий контракт Родриго Де Пауля с «Интер Майами» рассчитан до конца декабря 2029 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость аргентинца в € 15 млн.