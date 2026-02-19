Скидки
Лилль — Црвена Звезда. Прямая трансляция
23:00 Мск
«Всё в балансе у него. Он в тренде, на слуху». Черчесов — об Артёме Дзюбе

Комментарии

Главный тренер грозненского «Ахмата» Станислав Черчесов высказался о нападающем тольяттинского «Акрона» Артёме Дзюбе. В нынешнем сезоне 37-летний форвард провёл 16 матчей на клубном уровне, забил пять голов и сделал четыре результативные передачи. Черчесов работал вместе с Дзюбой в сборной России.

«Артём — игрок, который красит РПЛ. Его надо понять, принять и нацелить. Мы это сделали. И он до сих пор играет в футбол. У него много резонансных интервью и много голов. Было бы много интервью и мало голов, мы бы про него не говорили. Всё в балансе у него. Он в тренде, на слуху. Играет, забивает, делает «Акрон» более медийным. Не знаю, сколько он ещё может играть. Вопрос к Зауру Тедееву», — сказал Черчесов в эфире «Матч ТВ».

