Антони: расизм — опасная вещь, я ощущал последствия на себе

Крайний нападающий «Бетиса» Антони высказался на тему проявления расовой нетерпимости. Ранее по ходу первого стыкового матча Лиги чемпионов УЕФА между «Бенфикой» и мадридским «Реалом» с проявлением расизма столкнулся вингер «сливочных» Винисиус Жуниор. Бразилец утверждал, что форвард «орлов» Джанлука Престианни назвал его обезьяной.

«Расизм — очень опасная вещь. У меня чернокожая мать и чернокожий брат, лично я ощущал последствия этого [расизма] на себе.

Если вы хотите кого-то раскритиковать, сделайте это другим способом. Хорошо, если угодно, спровоцируйте, но не с помощью расизма», — приводит слова Антони Madrid Xtra в социальной сети X.