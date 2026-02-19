Скидки
Лилль — Црвена Звезда. Прямая трансляция
23:00 Мск
Главная Футбол Новости

«Нужно быть честным». Коутиньо решил покинуть «Васко да Гама» прямо во время матча

Комментарии

Бразильский полузащитник Филиппе Коутиньо объявил об уходе из «Васко да Гама». Он принял это решение во время последнего матча. Сначала болельщики освистали Коутиньо в первом тайме, потом тренер заменил его в перерыве. Филиппе на эмоциях не вернулся на скамейку запасных во втором тайме. А после игры опубликовал заявление в соцсетях.

«Я бы никогда не проявил неуважение к болельщикам, своим товарищам по команде или «Васко». Никогда не делал этого ни в одном клубе. Любой, кто меня знает, это подтвердит.

В тот момент, уходя в раздевалку, почувствовал и осознал, что мой цикл в клубе подошёл к концу. И я решил не возвращаться на скамейку, чтобы уделить первостепенное внимание своему психическому и психологическому здоровью. Уходить так очень больно.

Правда в том, что я морально очень истощён. Всегда всё держал в себе, поэтому говорить открыто сейчас нелегко, но мне нужно быть честным. Я навсегда сохраню «Васко» в своём сердце, в своей истории, в своей жизни. Спасибо вам за всё», — написал Коутиньо в соцсетях.

«Ман Юнайтед» сосредоточится на трансферах футболистов с опытом в АПЛ — The Touchline
