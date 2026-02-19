Скидки
Главная Футбол Новости

«Шинник» объявил о переходе бывшего полузащитника «Сочи»

«Шинник» объявил о переходе бывшего полузащитника «Сочи»
Комментарии

Полузащитник Кирилл Никитин стал игроком ярославского «Шинника». Об этом сообщила пресс-служба клуба в социальных сетях.

«Футбольный клуб «Шинник» подписал контракт с 22-летним полузащитником Кириллом Никитиным!

В своей карьере выступал за «Кубань-Холдинг», «СКА-Хабаровск», «Сочи» и саратовский «Сокол». Футболист провёл в Первой лиге 59 матчей, в которых забил пять голов.

Контракт рассчитан до конца сезона с возможностью дальнейшего продления. Кирилл, добро пожаловать в чёрно-синюю семью!» — написано в сообщении клуба.

«Шинник» занимает 11-е место в турнирной таблице Лиги Pari. Команда набрала 26 очков за 21 матч.

