«Думал, будет хуже, картина — нормальная». Сергей Ташуев — о составе «Енисея»

Главный тренер красноярского «Енисея» Сергей Ташуев оценил состав команды.

— Кто в составе вас приятно удивил своим потенциалом?

— Есть ребята. Я когда команду просматривал, мне показалось, что какой-то усреднённый состав. Такой, без ярких личностей. Но я всегда говорю, что надо пощупать самому. Сейчас поработал и оказалось, что картина совсем другая. По крайней мере, на сборах. Есть футболисты с потенциалом, ребята интересные, со своей изюминкой. Сейчас, насколько я знаю, по итогам наших трёх матчей, несколькими уже интересуются другие клубы, более высокого уровня. Фамилии, конечно, не озвучу, но думал, будет хуже. Картина — нормальная, — приводит слова Ташуева официальный сайт Футбольной национальной лиги.