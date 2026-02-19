Скидки
Главная Футбол Новости

Бубнов определил, с каким европейским чемпионатом можно сравнить РПЛ

Бубнов определил, с каким европейским чемпионатом можно сравнить РПЛ
Комментарии

Футбольный эксперт Александр Бубнов считает, что текущий уровень Мир РПЛ позволяет провести сравнение чемпионата России с первенством Турции. По словам Бубнова, по состоянию на сегодняшний день РПЛ не входит в шестёрку лучших европейских чемпионатов.

— 10 лет назад наш чемпионат по силе был сравним с чемпионатом Португалии, в рейтинге ФИФА Россия даже обгоняла их. Как вы считаете, сейчас РПЛ сравнима по силе с какими чемпионатами и почему?
— РПЛ сейчас однозначно не входит в топ-6 чемпионатов Европы. В наши лучшие времена мы уступали чемпионату Португалии. В Португалии играли звёзды, такие команды как «Бенфика», «Порту» выигрывали ЛЧ и Кубок УЕФА. Более того, португальский чемпионат является перевалочным пунктом для бразильцев, потому что они говорят на одном языке, им очень легко адаптироваться. Сейчас РПЛ сравнима по силе с чемпионатом Турции или Голландии, — написал Бубнов в своём телеграм-канале.

Александр Бубнов поделился историей про «тест смерти» Лобановского
