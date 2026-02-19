Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Лилль — Црвена Звезда. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Реал» опубликовал заявление по поводу расследования эпизода с Винисиусом в матче ЛЧ

«Реал» опубликовал заявление по поводу расследования эпизода с Винисиусом в матче ЛЧ
Комментарии

Мадридский «Реал» опубликовал заявление в связи с началом со стороны УЕФА дисциплинарного расследования инцидента с обвинениями от Винисиуса Жуниора в расистских оскорблениях, произошедшего в первом стыковом матче Лиги чемпионов с португальской «Бенфикой» (1:0).

Лига чемпионов . Стыковые матчи. 1-й матч
17 февраля 2026, вторник. 23:00 МСК
Бенфика
Лиссабон, Португалия
Окончен
0 : 1
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
0:1 Винисиус Жуниор – 50'    

«Футбольный клуб «Реал» Мадрид сообщает, что сегодня предоставил в УЕФА все имеющиеся доказательства относительно инцидентов, произошедших в прошлый вторник, 17 февраля, во время матча Лиги чемпионов, который наша команда провела в Лиссабоне с «Бенфикой».

Наш клуб активно сотрудничал со следствием, начатым УЕФА в связи с недопустимыми проявлениями расизма, имевшими место во время того матча.

«Реал» ценит единодушную поддержку, которую наш игрок Винисиус получил от всех представителей мирового футбольного сообщества. «Реал» продолжит работать в сотрудничестве со всеми институтами над искоренением расизма, насилия и ненависти в спорте и обществе», — написано в заявлении.

Материалы по теме
«Есть существа, которые ещё не эволюционировали». Медиа защищают Винисиуса после скандала
«Есть существа, которые ещё не эволюционировали». Медиа защищают Винисиуса после скандала
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android