Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Лилль — Црвена Звезда. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Таранов: аренда в «Ахмат» пойдёт Абдулкадырову на пользу — рациональное решение ЦСКА

Таранов: аренда в «Ахмат» пойдёт Абдулкадырову на пользу — рациональное решение ЦСКА
Комментарии

Бывший футболист Иван Таранов высказался о возможном переходе защитника Джамалутдина Абдулкадырова из московского ЦСКА в грозненский «Ахмат» на правах аренды.

«Абдулкадырову стоит набраться опыта, игровой практики. На сегодняшний день и для него, и для ЦСКА это рациональное решение.

Не считаю, что Абдулкадырову было невозможно бороться за основной состав в ЦСКА. Невозможного в принципе нет. Ему нужно было немного больше терпения, больше усилий прилагать. Но я сам выпускник армейской школы, сам просился в аренду и ни в коем случае не жалею, что ушёл в «Крылья Советов». Я поиграл на хорошем уровне, получил хорошую игровую практику, заработал себе имидж. Это такая ступенька, которая должна пойти на пользу самому Абдулкадырову», — сказал Таранов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ириной Степахиной.

Материалы по теме
В «Ахмате» подтвердили переход игрока ЦСКА Абдулкадырова на правах аренды
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android