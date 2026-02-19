Таранов: аренда в «Ахмат» пойдёт Абдулкадырову на пользу — рациональное решение ЦСКА

Бывший футболист Иван Таранов высказался о возможном переходе защитника Джамалутдина Абдулкадырова из московского ЦСКА в грозненский «Ахмат» на правах аренды.

«Абдулкадырову стоит набраться опыта, игровой практики. На сегодняшний день и для него, и для ЦСКА это рациональное решение.

Не считаю, что Абдулкадырову было невозможно бороться за основной состав в ЦСКА. Невозможного в принципе нет. Ему нужно было немного больше терпения, больше усилий прилагать. Но я сам выпускник армейской школы, сам просился в аренду и ни в коем случае не жалею, что ушёл в «Крылья Советов». Я поиграл на хорошем уровне, получил хорошую игровую практику, заработал себе имидж. Это такая ступенька, которая должна пойти на пользу самому Абдулкадырову», — сказал Таранов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ириной Степахиной.