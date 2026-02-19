Скидки
Лилль — Црвена Звезда. Прямая трансляция
23:00 Мск
«Пари НН» объявил о трансфере защитника «Зенита»

«Пари НН» объявил о трансфере защитника «Зенита»
Комментарии

Пресс-служба «Пари НН» объявила о переходе защитника «Зенита» Ильи Кирша на правах аренды до конца текущего сезона с приоритетным правом выкупа.

«Футбольный клуб «Пари НН» достиг договорённости с «Зенитом» о переходе защитника Ильи Кирша на правах аренды. Она действует до конца июня 2026 года, но у нижегородского клуба есть приоритетное право выкупа. Кирш – выпускник академии «Зенита», текущий сезон начинал в аренде в «Черноморце», за который провёл в Лиге Pari 16 матчей. У защитника есть опыт игры на уровне РПЛ и Кубка России в составе «Ростова» и махачкалинского «Динамо». Кирш – игрок молодёжной сборной России, также он вызывался в юношеские команды. В общей сложности на счету защитника 22 матча, в которых он отметился одним забитым голом

Мы приветствуем Илью в составе «Пари НН». Желаем футболисту яркой игры, успехов и как можно больше побед в составе нашей команды! Добро пожаловать в Нижний Новгород!» — сказано в сообщении пресс-службы «Пари НН».

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

