Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Лилль — Црвена Звезда. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Александр Бубнов выделил недооценённых игроков чемпионата СССР и РПЛ

Александр Бубнов выделил недооценённых игроков чемпионата СССР и РПЛ
Комментарии

Футбольный эксперт Александр Бубнов ответил на вопрос, кого из игроков советского времени, на его взгляд, можно назвать недооценённым. Также Бубнов отметил, что во времена РПЛ под определение недооценённого футболиста подходит бывший капитан «Спартака» Егор Титов.

«В Советском Союзе недооцененных игроков не было. Выделить могу Давида Кипиани, лишь потому что тренеры не давали ему игрового времени в сборной СССР, в принципе он и закончил футбольную карьеру после того, как его не взяли на чемпионат мира в Испании. В РПЛ могу выделить, наверное, игроков, которых звали в Европу, но родные клубы их не пустили, тем самым не дали раскрыться в полной мере.

Егора Титова звали в «Баварию», но «Спартак» не отпустил, потом скандал с допингом не дал раскрыться. Многим игрокам в принципе не повезло, они получили тяжелейшие травмы и не смогли показать себя в полной мере», — написал Бубнов в своём телеграм-канале.

Материалы по теме
Бубнов определил, с каким европейским чемпионатом можно сравнить РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android