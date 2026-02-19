Александр Бубнов выделил недооценённых игроков чемпионата СССР и РПЛ

Футбольный эксперт Александр Бубнов ответил на вопрос, кого из игроков советского времени, на его взгляд, можно назвать недооценённым. Также Бубнов отметил, что во времена РПЛ под определение недооценённого футболиста подходит бывший капитан «Спартака» Егор Титов.

«В Советском Союзе недооцененных игроков не было. Выделить могу Давида Кипиани, лишь потому что тренеры не давали ему игрового времени в сборной СССР, в принципе он и закончил футбольную карьеру после того, как его не взяли на чемпионат мира в Испании. В РПЛ могу выделить, наверное, игроков, которых звали в Европу, но родные клубы их не пустили, тем самым не дали раскрыться в полной мере.

Егора Титова звали в «Баварию», но «Спартак» не отпустил, потом скандал с допингом не дал раскрыться. Многим игрокам в принципе не повезло, они получили тяжелейшие травмы и не смогли показать себя в полной мере», — написал Бубнов в своём телеграм-канале.