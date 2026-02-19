Защитник «Краснодара» Оласа назвал самого жёсткого игрока, с которым пересекался на поле

31-летний защитник «Краснодара» Лукас Оласа ответил на вопрос, кто является самым жёстким игроком, с которым ему приходилось пересекаться на футбольном поле. Оласа выступает за «быков» с лета 2023 года. В этом сезоне он провёл 18 матчей на клубном уровне и сделал четыре результативные передачи.

— А кто самый жёсткий игрок, с которым вам приходилось пересекаться на поле?

— Если говорить именно по умению вести силовую борьбу в рамках правил, то есть такой футболист. Я провёл уже немало времени в футболе, повидал много подобных игроков, но Джон Кордоба — самый жёсткий игрок в моей жизни (улыбается). К счастью, он играет в нашей команде, а не против нас!

— То есть, если бы Джон Кордоба был в составе соперника, пришлось бы несладко?

— Да, это точно. Он очень сильный игрок, очень быстрый, умеет создавать и использовать моменты. Нам, конечно, повезло, что он играет за нас. Соперникам тяжело его сдерживать, — приводит слова Оласы «Советский спорт».