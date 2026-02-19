В ЦСКА оценили работу Фабио Челестини в первой части текущего сезона

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев ответил на вопрос об оценке работы главного тренера команды Фабио Челестини. Швейцарец возглавил красно-синих летом 2025 года. На зимний перерыв ЦСКА ушёл, занимая четвёртое место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги. Лидирует в чемпионате «Краснодар».

— Удовлетворены ли вы работой Фабио Челестини на этом отрезке?

— Более чем удовлетворены. Фабио проделал огромную работу, особенно если учесть, что он приехал по сути один в незнакомую страну без своего привычного штаба. Его знакомство и с тренерским штабом, и с игроками происходило уже по ходу работы.

За столь короткий срок он сумел интегрировать футболистов в свою философию — это большой труд и серьёзное достижение. Был и красивый футбол, был проявлен и характер. И, конечно, результат, — приводит слова Бабаева Sport24.