Лилль — Црвена Звезда. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:00 Мск

ЦСКА объявил о переходе защитника Абдулкадырова в «Ахмат» на правах аренды

ЦСКА объявил о переходе защитника Абдулкадырова в «Ахмат» на правах аренды
Комментарии

Защитник московского ЦСКА Джамалутдин Абдулкадыров продолжит карьеру в грозненском «Ахмате» на правах аренды. Об этом сообщил телеграм-канал ЦСКА.

Отмечается, что контракт рассчитан до конца текущего сезона.

«В соглашении предусмотрена опция, а также условия для обязательного выкупа прав на игрока. Кроме того, клубами согласована возможность для ПФК ЦСКА выкупить футболиста обратно. В сезоне-2025/2026 защитник принял участие 13 матчах армейцев. Желаем Джамалу удачи в новой команде!» — написано в сообщении клуба.

«Ахмат» занимает восьмое место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 22 очка за 18 матчей. ЦСКА находится на четвёртой строчке, заработав 36 очков. На первом месте располагается «Краснодар», у которого 40 очков.

Комментарии
