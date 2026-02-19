Скидки
Бубнов полагает, что приобретение Баринова не связано с возможной продажей Кисляка из ЦСКА

Футбольный эксперт Александр Бубнов ответил на вопрос, может ли быть связан переход 29-летнего полузащитника Дмитрия Баринова в ЦСКА с готовящейся продажей молодого хавбека армейцев Матвея Кисляка. Баринов присоединился к красно-синим в это трансферное окно. Ранее опорный полузащитник выступал за «Локомотив».

«У ЦСКА не было опытного классического опорного полузащитника, хорошо знающего российский футбол. Это было основной причиной приглашения Баринова. Кисляк здесь ни при чём», — написал Бубнов в своём телеграм-канале.

Кисляк — воспитанник академии ЦСКА. В нынешнем сезоне Матвей провёл 27 матчей, забил пять голов и сделал пять результативных передач.

Материалы по теме
