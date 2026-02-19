Скидки
Главная Футбол Новости

«Ахмат» объявил о подписании Давлитгереева

«Ахмат» объявил о подписании Давлитгереева
Комментарии

Грозненский «Ахмат» на официальном сайте объявил о подписании Ахмеда Давлитгереева. Клуб арендовал футболиста у клуба «Нарт» из Новочеркасска. Срок аренды рассчитан до конца текущего сезона.

«Ахмед провёл с главной командой все предсезонные сборы, участвовал в контрольных матчах. Мы желаем нашему воспитаннику хороших игр, удачи и успехов!» — написала пресс-служба грозненцев.

Стоит отметить, что Ахмед является воспитанником «Ахмата». Давлитгереев начинал карьеру в молодёжной команде чеченского клуба, проведя 55 матчей и забив шесть голов. За «Нарт» крайний полузащитник сыграл 29 игр, забил один гол и отдал четыре голевые передачи.

Новости. Футбол
Все новости RSS

