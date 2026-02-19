Скидки
Лилль — Црвена Звезда. Прямая трансляция
23:00 Мск
«Спартак» поздравил Никиту Филиппова с медалью на Олимпиаде-2026

«Спартак» поздравил Никиту Филиппова с медалью на Олимпиаде-2026
Комментарии

Пресс-служба московского «Спартака» поздравила российского ски-альпиниста Никиту Филиппова с завоеванием серебряной медали в спринте на Олимпийских играх 2026 года, репостнув запись телеграм-канала болельщиков красно-белых.

«Болельщик «Спартака» Никита Филиппов завоевал серебро на Олимпиаде-2026! Никита занял второе место в ски-альпинизме и принёс российским спортсменам первую медаль на Играх в Италии! Поздравляем Никиту и гордимся его успехом», — сказано в сообщении.

Золото в спринте досталось представителю Испании Ориолю Кардоне Колю. Бронзовую медаль соревнований добыл Тибо Ансельме из Франции.

Комментарии
