Хуан Боселли поделился первыми впечатлениями от тренировок в «Краснодаре»

Новичок «Краснодара» Хуан Боселли высказался о тренировочном процессе в составе «быков».

«Быть новичком в команде всегда нелегко. Думаю, что первые тренировки даются немного тяжелее. Затем входишь в ритм, всё начинает получаться. Но да, я был удивлён интенсивностью тренировок, уровнем мастерства партнёров, и я рад присоединиться к такой работе», — сказал Боселли в интервью пресс-службе «Краснодара».

С футболистом был заключён контракт на два с половиной года — до конца июня 2028-го. В составе действующих чемпионов России футболист будет выступать под номером 23.

В текущем сезоне на счету 26-летнего игрока 10 голов в 20 матчах за нижегородскую команду в Мир Российской Премьер-Лиге и Фонбет Кубке России.