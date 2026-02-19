Черчесов — о Сафонове в «ПСЖ»: Матвей даёт европейцам понимание, что в России футбол есть

Главный тренер грозненского «Ахмата» Станислав Черчесов высказался о выступающем за «ПСЖ» голкипере Матвее Сафонове. В нынешнем сезоне российский вратарь провёл восемь матчей на клубном уровне, пропустив девять мячей.

«И до Сафонова у нас переходили игроки и в «Интер», и в «Марсель», и в «Барселоне» Корнеев играл. «ПСЖ» — это уровень. Они смотрят на качество, а не на то, откуда ты. Он у меня дебютировал в сборной России. Уже тогда мы знали его качества. А в «ПСЖ» он показывает свой уровень. Он на поле даёт европейцам понимание, что в России футбол есть. Для меня Сафонов стал первым номером, когда я увидел, как Шевалье играет за «ПСЖ». Большой клуб требует другого внутреннего содержания. Я пока таких игроков не знаю, кто перейдёт в Европу из россиян. Батраков, Кисляк могут, Обляков достаточно взрослый, тот же Агкацев. Но готовы ли они внутренне? Там не будут вести с ними задушевных бесед. Сказали — делаешь, а почему, не объясняют», — сказал Черчесов в эфире «Матч ТВ».