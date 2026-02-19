Чилаверт: 90% «Реала» — чернокожие. Почему у них нет проблем, а у Винисиуса со всеми?

Бывший вратарь сборной Парагвая Хосе Луис Чилаверт раскритиковал вингера мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора и выразил поддержку нападающему «Бенфики» Джанлуке Престианни после расистского инцидента в первом стыковом матче раунда плей-офф Лиги чемпионов между командами.

«Я солидарен с Престианни. Винисиус первым оскорбляет всех подряд, и на видео это отчётливо видно. 90% игроков «Реала» — чернокожие. Почему у них никогда нет проблем, а у Винисиуса проблемы со всеми?

Футбол — это прямоугольник, где играют мужчины, и раньше мы говорили друг другу всякие гадости. С тех пор как добавили микрофоны и больше камер, футбол стал каким-то женоподобным», — приводит слова Чилаверта A Bola.

Во втором тайме встречу приостановили после того, как Винисиус обвинил Престианни, что тот назвал его «обезьяной». Отметим, что в этот момент аргентинец прикрывал рот футболкой.