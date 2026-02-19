Экс-игрок сборной Германии и эксперт УЕФА посетил РФС для обсуждения молодёжного футбола

Бывший игрок сборной Германии и эксперт УЕФА Андреас Бек посетил Российский футбольный союз. Функционер отвечает за взаимодействие с РФС в рамках программы развития элитных молодых футболистов УЕФА.

«Особое внимание в ходе визита было уделено вопросам развития молодёжного футбола в России, участию юношеских сборных команд в международных соревнованиях, применению современных технологий в учебно‑тренировочном процессе и матчах, а также дальнейшим планам взаимодействия РФС и УЕФА.

Андреас Бек встретился с руководителями департамента подготовки резерва, департамента сборных команд, департамента маркетинга и коммерции, Академии РФС. Эксперту представили ключевые направления работы подразделений и их структуру», – сообщает РФС на своём официальном сайте.

Андреас Бек выступал за сборную Германии с 2009 по 2010 год. Кроме этого, немецкий экс-футболист с российскими корнями выигрывал молодёжный чемпионат Европы.