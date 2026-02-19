Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Лилль — Црвена Звезда. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Экс-игрок сборной Германии и эксперт УЕФА посетил РФС для обсуждения молодёжного футбола

Экс-игрок сборной Германии и эксперт УЕФА посетил РФС для обсуждения молодёжного футбола
Комментарии

Бывший игрок сборной Германии и эксперт УЕФА Андреас Бек посетил Российский футбольный союз. Функционер отвечает за взаимодействие с РФС в рамках программы развития элитных молодых футболистов УЕФА.

«Особое внимание в ходе визита было уделено вопросам развития молодёжного футбола в России, участию юношеских сборных команд в международных соревнованиях, применению современных технологий в учебно‑тренировочном процессе и матчах, а также дальнейшим планам взаимодействия РФС и УЕФА.

Андреас Бек встретился с руководителями департамента подготовки резерва, департамента сборных команд, департамента маркетинга и коммерции, Академии РФС. Эксперту представили ключевые направления работы подразделений и их структуру», – сообщает РФС на своём официальном сайте.

Андреас Бек выступал за сборную Германии с 2009 по 2010 год. Кроме этого, немецкий экс-футболист с российскими корнями выигрывал молодёжный чемпионат Европы.

Материалы по теме
РФС утвердил состав участников Молодёжной футбольной лиги на сезон-2026
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android