Орлов: если ужесточат лимит на легионеров, то кем наши клубы будут играть в еврокубках?

Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов высказался о возможном ужесточении лимита на легионеров. Он задался вопросом, кто будет играть за клубы Мир РПЛ в еврокубках, если в России сильно ужесточат лимит.

«Пусть в РПЛ победит сильнейший, должна быть справедливость. А российские команды — они все наши, особенно в противостоянии с европейцами. Если мы выйдем играть в еврокубки, то сразу почувствуем разницу. Но всё-таки иностранцы, которые есть в клубах, они помогают. Это подспорье. Если сделают такой лимит, что останется пять легионеров на поле, то кем мы будем играть в еврокубках?» — сказал Геннадий Орлов в эфире «Радио Зенит».