Орлов: «Зениту» 100 лет, но клуб стал профессиональным только с приходом «Газпрома»

Известный комментатор Геннадий Орлов высказался о влиянии «Газпрома» на прогресс «Зенита». По его мнению, клуб стал по-настоящему профессиональным только после прихода «Газпрома».

«Мы вот сейчас справляем 100 лет «Зениту». Но по сути профессиональным-то клуб стал знаете когда? Когда «Газпром» пришёл! Что сделал «Газпром», придя в «Зенит», — база, поля футбольные, стадионы, инфраструктура, академия», — сказал Геннадий Орлов в эфире «Радио Зенит».

Напомним, после 18 матчей чемпионата России санкт-петербургский «Зенит» набрал 39 очков и занимает второе место в турнирной таблице. Отставание от лидирующего «Краснодара» — одно очко.