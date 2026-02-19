Шавло: Пруцева надо возвращать из «Локо» летом и дать возможность играть в «Спартаке»

Бывший генеральный директор «Спартака» Сергей Шавло высказался о полузащитнике красно-белых Даниле Пруцеве, который выступает за «Локомотив» на правах аренды.

«Когда Пруцева отпускали в «Локомотив», я говорил, что он нам нужен. Но его отдали. Сейчас Пруцев всё доказывает в «Локомотиве». Хороший футболист всегда будет искать возможность играть. Если её нет, он переходит. Слава богу, отдали в аренду. Летом надо вернуть и дать возможность играть. Пруцев — хороший игрок, мобильный. Проблема, что мало забивает, но это не его конёк. Он достоин играть в «Спартаке», — сказал Шавло в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Данил Пруцев был арендован «Локомотивом» у «Спартака» минувшим летом. В нынешнем сезоне он провёл 20 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал три результативные передачи. Действующее трудовое соглашение хавбека со «Спартаком» рассчитано до лета 2028 года. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 5 млн.