Орлов: Санкт-Петербург — родина отечественного футбола, и никуда от этого не деться

Известный комментатор Геннадий Орлов заявил, что считает Санкт-Петербург родиной отечественного футбола. Он сослался на исторические данные.

«В Санкт-Петербурге родился [отечественный] футбол. По всем историческим данным, именно из нашего города пошёл [футбол]. И первый чемпионат города был у нас. Я помню, когда было 100-летие футбола, это был 1997 год, приехала вся Москва, и Симонян. Поэтому у нас родина футбола. Санкт-Петербург — это родина отечественного футбола. И никуда от этого не деться», — сказал Геннадий Орлов в эфире «Радио Зенит».

Напомним, действующим чемпионом России по футболу является «Краснодар». До этого шесть титулов подряд завоевал «Зенит».