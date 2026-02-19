Скидки
Лилль — Црвена Звезда. Прямая трансляция
Куртуа станет акционером клуба «Ле-Ман». Ранее ими стали Джокович, Масса и Магнуссен

Комментарии

Голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа станет акционером футбольного клуба «Ле-Ман», который выступает во второй по значимости лиге Франции, сообщает официальный сайт клуба.

«Тибо Куртуа обладает очень высоким уровнем профессионализма как в спортивной, так и в медийной сфере», — говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Летом клуб второй лиги Франции объявил о новых финансовых партнёрах в лице инвестиционных фондов OutField и OakBerry. Ранее к проекту присоединились известный сербский теннисист Новак Джокович, а также бывшие пилоты Формулы-1 Фелипе Масса и Кевин Магнуссен.

Заявленная цель клуба: сохранить позиции команды, сейчас занимающей пятое место во второй лиге Франции, и в конечном итоге вернуться в Лигу 1.

