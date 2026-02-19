Скидки
Главная Футбол Новости

Кузнецов: Абдулкадырову тяжело бороться за основной состав ЦСКА, а в «Ахмате» будет играть
Комментарии

Бывший футболист ЦСКА Дмитрий Кузнецов прокомментировал переход защитника армейцев Джамалутдина Абдулкадырова в грозненский «Ахмат» на правах аренды.

«В «Ахмате» Абдулкадыров будет получать больше игрового времени, этим и вызвана аренда. В ЦСКА он играть не будет. Молодому футболисту, который хочет играть в профессиональном футболе, нужна постоянная практика, а в «Ахмате» он будет играть больше, чем в ЦСКА.

Абдулкадырову было тяжело бороться за основной состав в ЦСКА, там много иностранцев и много футболистов высокого уровня», — сказал Кузнецов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ириной Степахиной.

«Ахмат» занимает восьмое место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 22 очка за 18 матчей. ЦСКА находится на четвёртой строчке, заработав 36 очков. На первом месте располагается «Краснодар», у которого 40 очков.

Официально
ЦСКА объявил о переходе защитника Абдулкадырова в «Ахмат» на правах аренды
