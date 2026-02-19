Энтони Гордон выбран игроком недели ЛЧ. Англичанин оформил покер в ворота «Карабаха»

Нападающий «Ньюкасл Юнайтед» Энтони Гордон назван лучшим игроком недели Лиги чемпионов. Об этом сообщает официальный аккаунт турнира в социальной сети X. Англичанин оформил покер за первый тайм матча с «Карабахом» (6:1) в стыковом раунде плей-офф.

Отметим, что Гордон в игре с азербайджанской командой побил сразу три бомбардирских рекорда «Ньюкасла» в Лиге чемпионов: стал лучшим бомбардиром «сорок» в истории турнира (15 мячей), а также лидером по числу голов за один розыгрыш в составе клуба (10 мячей). Кроме того, первый из голов форварда стал самым быстрым в истории клуба в ЛЧ (122-я секунда).

Англичанин опередил в голосовании вингера «ПСЖ» Дезире Дуэ (2+1 по «гол+пас»), нападающего «Будё-Глимт» Каспера Хёга (0+2) и форварда Патрика Шика (2+0) из «Байера».