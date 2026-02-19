Скидки
Энтони Гордон выбран игроком недели ЛЧ. Англичанин оформил покер в ворота «Карабаха»

Комментарии

Нападающий «Ньюкасл Юнайтед» Энтони Гордон назван лучшим игроком недели Лиги чемпионов. Об этом сообщает официальный аккаунт турнира в социальной сети X. Англичанин оформил покер за первый тайм матча с «Карабахом» (6:1) в стыковом раунде плей-офф.

Лига чемпионов . Стыковые матчи. 1-й матч
18 февраля 2026, среда. 20:45 МСК
Карабах
Агдам, Азербайджан
Окончен
1 : 6
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн, Англия
0:1 Гордон – 3'     0:2 Тшау – 8'     0:3 Гордон – 32'     0:4 Гордон – 33'     0:5 Гордон – 45+1'     1:5 Джафаргулиев – 54'     1:6 Мёрфи – 72'    

Отметим, что Гордон в игре с азербайджанской командой побил сразу три бомбардирских рекорда «Ньюкасла» в Лиге чемпионов: стал лучшим бомбардиром «сорок» в истории турнира (15 мячей), а также лидером по числу голов за один розыгрыш в составе клуба (10 мячей). Кроме того, первый из голов форварда стал самым быстрым в истории клуба в ЛЧ (122-я секунда).

Англичанин опередил в голосовании вингера «ПСЖ» Дезире Дуэ (2+1 по «гол+пас»), нападающего «Будё-Глимт» Каспера Хёга (0+2) и форварда Патрика Шика (2+0) из «Байера».

