Бразильский клуб включил в заявку вратаря, который убил и расчленил свою девушку — Globo

Бразильский клуб «Васко да Гама» включил в заявку вратаря Бруно Фернандеса, который в 2013 году был приговорён к 22 годам и трём месяцам тюремного заключения за организацию убийства своей девушки, сообщает Globo.

41-летний голкипер имеет возможность 20 февраля выйти в стартовом составе «Васко да Гама» в матче 1/256 финала Кубка Бразилии, в котором его команде предстоит встретиться с «Вело Клубом».

В 2013 году голкипер, будучи звездой и капитаном «Фламенго», был приговорён к 22 годам заключения. Суд признал его виновным в организации похищения и жестокого убийства своей бывшей подруги Элизы Самудио, которая требовала от него алименты на ребёнка. Тело девушки было расчленено, части скормлены собакам, а останки закатаны в бетон.

С 2019 года Фернандес, ранее игравший за «Фламенго» и «Атлетико Минейро», пользуется режимом полусвободы, используя его для тренировок.