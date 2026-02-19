«Пари НН» во втором матче за день с «Кайратом» уступил казахстанской команде

Завершился контрольный матч, в котором встречались российский «Пари Нижний Новгород» и казахстанский «Кайрат». Команды играли в Белеке (Турция). Игра закончилась победой «Кайрата» со счётом 1:0.

Единственный гол в матче забил игрок «Кайрата» в первом тайме на 31-й минуте.

За несколько часов до этого «Пари НН» и «Кайрат» сыграли первый товарищеский матч, в котором российская команда победила со счётом 4:3. В составе «Пари Нижний Новгород» отличились Вячеслав Грулёв (с пенальти), Ренальдо Сефас, Иван Беляев и Андрей Ивлев.

«Пари Нижний Новгород» занимает 14-е место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 14 очков за 18 матчей. На первой строчке располагается «Краснодар», у которого 40 очков.

«Кайрат» завершил сезон-2025 чемпионата Казахстана на первом месте в турнирной таблице. Команда заработала 59 очков за 26 игр.