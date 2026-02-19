Скидки
Лилль — Црвена Звезда. Прямая трансляция
23:00 Мск
Пари НН — Кайрат, результат матча 19 февраля, счет 0:1, контрольный матч 2026

«Пари НН» во втором матче за день с «Кайратом» уступил казахстанской команде
Комментарии

Завершился контрольный матч, в котором встречались российский «Пари Нижний Новгород» и казахстанский «Кайрат». Команды играли в Белеке (Турция). Игра закончилась победой «Кайрата» со счётом 1:0.

Товарищеские матчи (клубы) — 2026
19 февраля 2026, четверг. 16:25 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород, Россия
Окончен
0 : 1
Кайрат
Алма-Ата, Казахстан
0:1    

Единственный гол в матче забил игрок «Кайрата» в первом тайме на 31-й минуте.

За несколько часов до этого «Пари НН» и «Кайрат» сыграли первый товарищеский матч, в котором российская команда победила со счётом 4:3. В составе «Пари Нижний Новгород» отличились Вячеслав Грулёв (с пенальти), Ренальдо Сефас, Иван Беляев и Андрей Ивлев.

«Пари Нижний Новгород» занимает 14-е место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 14 очков за 18 матчей. На первой строчке располагается «Краснодар», у которого 40 очков.

«Кайрат» завершил сезон-2025 чемпионата Казахстана на первом месте в турнирной таблице. Команда заработала 59 очков за 26 игр.

Комментарии
