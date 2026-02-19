Фланговый нападающий Букайо Сака продлил контракт с «Арсеналом» до 2031 года. Об этом сообщает официальный сайт лондонского клуба.

Ранее в прессе появлялась информация, что новый контракт значительно увеличит зарплату англичанина и признает статус вингера среди лучших в Европе.

В нынешнем сезоне Букайо Сака принял участие в 34 матчах за клуб во всех турнирах, забил восемь голов и отдал пять результативных передач. Рыночная стоимость игрока, по данным интернет-портала Transfermarkt, составляет € 130 млн.

На данный момент «Арсенал» набрал 58 очков и занимает первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Манчестер Сити» отстаёт от «пушкарей» на пять очков, но имеет матч в запасе.