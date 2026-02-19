Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Лилль — Црвена Звезда. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Букайо Сака продлил контракт с «Арсеналом»

Букайо Сака продлил контракт с «Арсеналом»
Комментарии

Фланговый нападающий Букайо Сака продлил контракт с «Арсеналом» до 2031 года. Об этом сообщает официальный сайт лондонского клуба.

Ранее в прессе появлялась информация, что новый контракт значительно увеличит зарплату англичанина и признает статус вингера среди лучших в Европе.

В нынешнем сезоне Букайо Сака принял участие в 34 матчах за клуб во всех турнирах, забил восемь голов и отдал пять результативных передач. Рыночная стоимость игрока, по данным интернет-портала Transfermarkt, составляет € 130 млн.

На данный момент «Арсенал» набрал 58 очков и занимает первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Манчестер Сити» отстаёт от «пушкарей» на пять очков, но имеет матч в запасе.

Материалы по теме
«Арсенал» провалился в матче с последней командой АПЛ! Всё решил гол на 90+4-й минуте
«Арсенал» провалился в матче с последней командой АПЛ! Всё решил гол на 90+4-й минуте
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android