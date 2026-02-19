«Он играл со мной, а не наоборот». Фигу — о Криштиану Роналду

Бывший футболист сборной Португалии Луиш Фигу выказался о нападающем «Аль-Насра» Криштиану Роналду.

«Он играл со мной, а не наоборот… Было видно, что он невероятно талантлив. Учитывая его качества на тот момент, в 18 лет, когда он присоединился к национальной команде, мы могли это видеть, потому что у него была техника, он был очень быстрым, он мог играть обеими ногами и очень высоко прыгал. Он был невероятен в то время, и он остаётся таким до сих пор.

Я испытываю к нему огромное восхищение, потому что считаю его примером для подражания. Он тот, кто прославляет Португалию повсюду. Пример для подражания, рекорды, его стремление всегда быть лучше, побеждать и быть конкурентоспособным — всё это говорит только хорошее о его футбольной карьере», — приводит слова Фигу A Bola.

В нынешнем сезоне Роналду провёл за клуб 23 матча во всех турнирах, в которых забил 19 мячей и сделал три результативные передачи.