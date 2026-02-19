«Это как сравнивать икру с трюфелями». Фигу — о Месси и Роналду

Бывший футболист сборной Португалии Луиш Фигу высказался о сравнении нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду и форварда «Интер Майами» Лионеля Месси.

«Я не люблю сравнивать, потому что кто-то всё равно проиграет, верно? Я не могу сравнивать Марадону с Месси, как и Эйсебио с Криштиану Роналду, потому что это разные игроки, с разными качествами, и они играли в разное время. Это как сравнивать икру с трюфелями. Оба великолепны», — приводит слова Фигу A Bola.

В нынешнем сезоне Роналду провёл за клуб 23 матча во всех турнирах, в которых забил 19 мячей и сделал три результативные передачи. Месси стал обладателем Кубка МЛС в завершившемся сезоне.