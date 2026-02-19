Тренер «Ливерпуля» Арне Слот рассказал, как скоро восстановится от травмы Александер Исак

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот высказался о восстановлении нападающего команды Александера Исака. Шведский футболист получил перелом ноги, из-за чего не принимал участия в матчах мерсисайдцев с декабря.

«Алекс впервые вышел на поле на этой неделе. Не в футбольных бутсах, а в кроссовках, так что нужно дать ему время. Думаю, мы все понимаем, что после выхода на поле на восстановление не требуется три месяца, но эти заключительные этапы реабилитации также могут внести свои коррективы. В тренажёрном зале сложно переборщить, но на данном этапе нужно постоянно ставить галочки в чек-листах. Давайте не будем устанавливать временные рамки, но ясно, что он будет доступен — если всё пойдёт по плану — в этом сезоне.

Будет ли Исак доступен к мартовскому перерыву на матчи сборных? Это произойдёт примерно в это время, но всегда остаётся вопрос, пойдёт ли всё хорошо или у него случится какой-то рецидив. Это будет примерно в этот период времени: конец марта, начало апреля, когда он, надеюсь, вернётся в команду.

Когда ты возвращаешься в команду, это не значит, что ты готов играть, не говоря уже о том, чтобы выходить в стартовом составе. Он снова отсутствовал несколько месяцев, и в прошлый раз мы все видели, что ему потребовалось время, прежде чем он стал тем игроком, которого мы подписали из «Ньюкасла».

Поможет ли полноценная предсезонная подготовка этим летом? Это будет другой период, но мы ожидаем, что к концу сезона игрок будет другим в сравнении с тем, что был у нас в первой половине. Это совершенно логично, потому что я уже 100 раз говорил, что мы должны дать ему время. Если игрок провёл четыре или пять месяцев только на индивидуальных тренировках, мы не можем ожидать, что он сразу же будет в форме. Поэтому, к сожалению для него и для нас, мы ещё не использовали лучшего Алекса, но этот клуб и наши болельщики, надеюсь, увидят его лучшую версию в этом сезоне, и, конечно же, на ближайшие годы», — приводит слова Слота ESPN.

В текущем сезоне нападающий забил три гола в 16 матчах за клуб во всех турнирах.