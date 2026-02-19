Отец Мак Аллистера отреагировал на слухи о возможном переходе сына в «МЮ»

Карлос Мак Аллистер, отец полузащитника «Ливерпуля» Алексиса Мак Аллистера, прокомментировал информацию о потенциальном переходе футболиста в «Манчестер Юнайтед», о чём ранее писал портал Mirror.

«Сейчас Алексис думает только о «Ливерпуле». Мы ждём предложения о продлении его контракта. Посмотрим, какие планы у клуба.

Может ли он перейти в другой чемпионат, если предложение «Ливерпуля» окажется недостаточным? Посмотрим, что будет с продлением контракта. Вот и всё», — приводит слова Карлоса Мак Аллистера TEAMtalk со ссылкой на Win Win.

В нынешнем сезоне Мак Аллистер принял участие в 37 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 85 млн.

