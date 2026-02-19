Скидки
Главная Футбол Новости

«Не понимаю, как люди могут говорить, что он заслужил». Мбаппе — о скандале с Винисиусом

«Не понимаю, как люди могут говорить, что он заслужил». Мбаппе — о скандале с Винисиусом
Комментарии

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе высказался о скандале, связанном с расистскими оскорблениями вингера «сливочных» Винисиуса Жуниора во время первого стыкового матча раунда плей-офф Лиги чемпионов с «Бенфикой».

Лига чемпионов . Стыковые матчи. 1-й матч
17 февраля 2026, вторник. 23:00 МСК
Бенфика
Лиссабон, Португалия
Окончен
0 : 1
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
0:1 Винисиус Жуниор – 50'    

«Не впервые Вини столкнулся с чем-то подобным. Мне больно это видеть.

Всегда есть люди, которые защищают подобное, говоря, что он болтает, провоцирует. Провоцировал ли Вини когда-либо? Возможно. Делал ли он плохие вещи в своей карьере? Возможно.

Но он никогда не заслужит подобного. Я не понимаю, как люди могут говорить мне, что он это заслужил.

Такие люди никогда не сталкивались и никогда не столкнутся с подобным, вот почему они так говорят. Я никогда не буду считать, что человек может заслуживать такого отношения», — приводит слова Мбаппе ESPN.

Во втором тайме встречу приостановили после того, как Винисиус обвинил форварда португальского клуба Джанлуку Престианни в том, что тот назвал его «обезьяной». Отметим, что в этот момент аргентинец прикрывал рот футболкой.

Чилаверт: 90% «Реала» — чернокожие. Почему у них нет проблем, а у Винисиуса со всеми?
