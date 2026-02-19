«Оренбург» подписал контракт с полузащитником Ренатом Голыбиным

«Оренбург» подписал контракт с 20-летним полузащитником «КАМАЗа» Ренатом Голыбиным.

«Добро пожаловать, Ренат», — говорится в сообщении пресс-службы «Оренбурга».

Ренат Голыбин является воспитанником ЦСКА, в составе молодёжной команды красно-синих он становился победителем МФЛ, также выступал за команды «Нефтехимик» и «КАМАЗ».

В нынешнем сезоне футболист провёл за клуб 22 матча во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами.

После 18 матчей Мир Российской Премьер-лиги «Оренбург» набрал 12 очков и занимает 15-е место в турнирной таблице. Лидирует в чемпионате «Краснодар», у которого 40 очков.