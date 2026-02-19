Скидки
Футбол

Журавель — о словах Генича про Глебова: вынос этого инсайда в паблик максимально неуместен

Журавель — о словах Генича про Глебова: вынос этого инсайда в паблик максимально неуместен
Комментарии

Футбольный комментатор Тимур Журавель поделился мнением о ситуации с коллегой Константином Геничем, который ранее сказал, что в будущем нападающий ЦСКА Кирилл Глебов может столкнуться с большим количеством повреждений. Позднее на журналиста обрушилась критика со стороны болельщиков красно-синих.

«Моя любимая рубрика: Костя Генич рефлексирует над контентом о себе, а такого контента, как вы понимаете, сейчас завались. Я осуждаю весь хейт, который льётся на Гену, на самого доброго из всех комментаторов. Этого Костя не заслужил. В инсайде о Глебове не было ничего того, что многочисленные армейские телеги Косте приписывают, так что тут Геничу только лучи поддержки.

Между тем, мне кажется, вынос этого инсайда в паблик максимально неуместен. Во-первых, потому что нет к этому внятного инфоповода. Глебов играет, не травмирован — просто не вижу резонов сейчас об этом говорить. Во-вторых, такая инфа сама по себе слишком чувствительна для игрока, для клуба, для болельщиков. Ты это знаешь, но тактичнее об этом промолчать, из соображений этики», — написал Журавель в своём телеграм-канале.

