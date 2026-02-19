«Я принял неверное решение, приехав туда». Постекоглу — о работе в «Ноттингем Форест»

Бывший главный тренер «Тоттенхэма» Ангелос Постекоглу высказался о работе в «Ноттингем Форест», отметив, что решение возглавить клуб было ошибочным.

«Вся ситуация с «Форестом» на моей совести. Думаю, это был тот случай, когда нужно быть осторожнее в своих желаниях. Я принял неверное решение, приехав туда, и должен взять за это ответственность. Нет смысла винить время или обстоятельства — мне вообще не стоило приходить туда. Это было слишком скоро после работы в «Тоттенхэме». Я оказался там в то время, когда они привыкли делать всё определённым образом, и хотя я всегда собирался делать всё иначе, я должен был это принимать. Это была моя ошибка. Никто другой в этом не виноват.

Это был первый раз за 20 с лишним лет, когда я не работал, поэтому был потерян. В межсезонье обычно много дел — трансферы, предсезонная подготовка, мысли постоянно крутятся в голове. В этот раз я не был занят и чувствовал себя потерянным.

Обычно когда ты приходишь в клуб, они хотят перемен. Но, на самом деле, я думаю, им не очень-то хотелось того, что я мог предложить. Я даже не думаю, что они хотели рассматривать меня. Должно быть, что-то произошло за кулисами, потому что после предыдущего сезона у них не было бы ни малейшего шанса заполучить меня. Так что ты попадаешь не в обычную среду, где все хотят перемен. Я увидел группу игроков и подумал: я могу быстро всё изменить. Но стратегически это никогда не сработало бы. К тому времени, когда мы начали играть матчи, мы так и не добились успеха. Неудивительно, что болельщики так и не смогли найти со мной общий язык. Даже игроки были немного отстранёнными.

В конце концов, я должен взять на себя ответственность. Я принял решение, основываясь на том, что ничего не получилось, и на том, что я увидел группу игроков, которых, как мне казалось, я мог бы улучшить. Это ослепило меня, и я не увидел реальности — в долгосрочной перспективе это никогда не сработало бы. Даже если бы я выиграл несколько игр, это не продлилось бы долго. А владелец [Маринакис] просто хочет побед — неважно как. Можете говорить о нём что угодно, но без него они, вероятно, даже не попали бы в Премьер-лигу. Но он хочет результатов немедленно.

Каждый тренер должен пройти через сложный период. Так узнаешь людей — игроков, персонал, болельщиков. Нужно это пережить. В «Тоттенхэме» мы это сделали. Мы прошли через трудный период и получили награду. После этого эти игроки были у меня в руках. Оглядываясь назад, я не знаю, о чём я тогда думал. Мне следовало более обстоятельно всё обсудить, прежде чем соглашаться на эту работу. Но я всегда был из тех, кто говорит: «Пригласите меня, и я вам покажу», — приводит слова Постекоглу ESPN.

Отметим, что отставка Постекоглу из «Ноттингем Форест» стала самой быстрой в истории АПЛ. Специалист проработал всего 39 дней и не одержал ни одной победы в восьми матчах.