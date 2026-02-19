«Крылья Советов» объявили о переходе защитника из аргентинского «Институто»

«Крылья Советов» в телеграм-канале проинформировали о переходе 22-летнего аргентинского защитника Гонсало Рекены из «Институто» в «Крылья Советов» на правах аренды, рассчитанной до конца нынешнего года. Футболист будет выступать под 31-м номером.

Рекена находился в системе аргентинского клуба с 2022 года. Через два года защитник стал футболистом основной команды «Институто». Всего Рекена провёл 48 матчей и забил три мяча. В минувшем году Ракена выходил на поле 16 раз, где отметился одним голом. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,8 млн.

