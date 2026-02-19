Скидки
Главная Футбол Новости

«Нравится твоя работа». Трамп — Инфантино, посетившему «Совет мира» в Вашингтоне

«Нравится твоя работа». Трамп — Инфантино, посетившему «Совет мира» в Вашингтоне
Комментарии

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино посетил первое заседание «Совета мира», состоявшееся в Вашингтоне. Мероприятие провёл президент США Дональд Трамп.

«Все присутствующие здесь — главы стран, кроме Джанни [Инфантино], но он глава футбола, так что это не так уж плохо. Правда, Джанни? Думаю, твоя работа мне нравится больше всего», — обратился Трамп к Инфантино на заседании «Совета мира».

«Совет мира» — многонациональная организация, которая была учреждена Трампом и призвана урегулировать глобальные конфликты.

Напомним, чемпионат мира 2026 года пройдёт на территории трёх стран, включая США.

Комментарии
