«Нравится твоя работа». Трамп — Инфантино, посетившему «Совет мира» в Вашингтоне

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино посетил первое заседание «Совета мира», состоявшееся в Вашингтоне. Мероприятие провёл президент США Дональд Трамп.

«Все присутствующие здесь — главы стран, кроме Джанни [Инфантино], но он глава футбола, так что это не так уж плохо. Правда, Джанни? Думаю, твоя работа мне нравится больше всего», — обратился Трамп к Инфантино на заседании «Совета мира».

«Совет мира» — многонациональная организация, которая была учреждена Трампом и призвана урегулировать глобальные конфликты.

Напомним, чемпионат мира 2026 года пройдёт на территории трёх стран, включая США.

