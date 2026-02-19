Скидки
Лилль — Црвена Звезда. Прямая трансляция
23:00 Мск
Чилаверт: кто солидарен с Винисиусом? Мбаппе? Он живёт с трансвеститом*

Комментарии

Бывший вратарь сборной Парагвая Хосе Луис Чилаверт обрушился с критикой на нападающего мадридского «Реала» Килиана Мбаппе после того, как форвард выразил поддержку партнёру по команде Винисиусу Жуниору в рамках расистского скандала, случившегося во время первого стыкового матча раунда плей-офф Лиги чемпионов с «Бенфикой».

Лига чемпионов . Стыковые матчи. 1-й матч
17 февраля 2026, вторник. 23:00 МСК
Бенфика
Лиссабон, Португалия
Окончен
0 : 1
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
0:1 Винисиус Жуниор – 50'    

«Кто солидарен с Винисиусом? Мбаппе? Что может сказать Мбаппе? Он говорит о ценностях и всё такое, а живёт с трансвеститом* (в 2022 году СМИ сообщали, что Мбаппе состоит в отношениях с трансгендерной моделью Инес Рау. – Прим. «Чемпионата»). Это ненормально.

Каждый может делать в жизни то, что хочет, но для мужчины жить с трансвеститом — это ненормально. Для этого существуют женщины», — приводит слова Чилаверта A Bola.

Во втором тайме встречу приостановили после того, как Винисиус обвинил форварда португальского клуба Джанлуку Престианни в том, что тот назвал его «обезьяной».

* ЛГБТ-движение признано в РФ экстремистским и запрещено.

«Не понимаю, как люди могут говорить, что он заслужил». Мбаппе — о скандале с Винисиусом
