Главная Футбол Новости

Шавло: Хлусевич в «Спартаке» растворился

Шавло: Хлусевич в «Спартаке» растворился
Комментарии

Бывший генеральный директор «Спартака» Сергей Шавло отреагировал на переход защитника красно-белых Даниила Хлусевича в «Ахмат» на правах аренды.

«Разговоры об аренде Хлусевича шли давно. Большую часть первой половины чемпионата он не играл. Хлусевичу дают возможность получить практику. Черчесов сказал, что он им нужен. Получит практику, а там посмотрим. В Туле Даниил себя хорошо проявлял. В «Спартаке» поначалу — тоже. Потом его перестали ставить, он потерялся.

Но Даниил — достойный игрок. У него есть скорость. В Туле даже забивал, а в «Спартаке» растворился. Но тут другой уровень», — сказал Шавло в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Даниил Хлусевич принадлежит «Спартаку» с января 2022 года. В текущем сезоне на счету футболиста 10 матчей и одна голевая передача за красно-белых во всех турнирах. Его контракт с московским клубом рассчитан до 2027 года.

