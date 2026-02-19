Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Лилль — Црвена Звезда. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тчуамени, Дуэ, Гордон — в команде недели Лиги чемпионов

Тчуамени, Дуэ, Гордон — в команде недели Лиги чемпионов
Комментарии

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в официальном аккаунте в соцсети Х (ранее Twitter) представил символическую команду из лучших футболистов нынешней недели Лиги чемпионов.

Вратарь: Грегор Кобель («Боруссия» Дортмунд).

Защитники: Юлиан Рюэрсон («Боруссия» Дортмунд), Давинсон Санчес («Галатасарай»), Дэн Бёрн («Ньюкасл Юнайтед»), Алехандро Гримальдо («Байер»).

Полузащитники: Орельен Тчуамени («Реал» Мадрид), Габриэл Сара («Галатасарай»).

Нападающие: Христос Дзолис («Брюгге»), Дезире Дуэ («ПСЖ»), Каспер Хёг («Будё-Глимт»), Энтони Гордон («Ньюкасл Юнайтед»).

Финал нынешнего розыгрыша турнира пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.

Материалы по теме
«Атлетико» пострадал в бельгийском сумасшествии, «Байер» отомстил! Главное в ЛЧ. Видео
«Атлетико» пострадал в бельгийском сумасшествии, «Байер» отомстил! Главное в ЛЧ. Видео

Самые большие стадионы мира:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android