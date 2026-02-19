Тчуамени, Дуэ, Гордон — в команде недели Лиги чемпионов

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в официальном аккаунте в соцсети Х (ранее Twitter) представил символическую команду из лучших футболистов нынешней недели Лиги чемпионов.

Вратарь: Грегор Кобель («Боруссия» Дортмунд).

Защитники: Юлиан Рюэрсон («Боруссия» Дортмунд), Давинсон Санчес («Галатасарай»), Дэн Бёрн («Ньюкасл Юнайтед»), Алехандро Гримальдо («Байер»).

Полузащитники: Орельен Тчуамени («Реал» Мадрид), Габриэл Сара («Галатасарай»).

Нападающие: Христос Дзолис («Брюгге»), Дезире Дуэ («ПСЖ»), Каспер Хёг («Будё-Глимт»), Энтони Гордон («Ньюкасл Юнайтед»).

Финал нынешнего розыгрыша турнира пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.

