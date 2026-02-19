Скидки
Футбол

Стал известен игровой номер выпускника академии ЦСКА Абдулкадырова в «Ахмате»

Стал известен игровой номер выпускника академии ЦСКА Абдулкадырова в «Ахмате»
Комментарии

Новоиспечённый центральный защитник «Ахмата» Джамалутдин Абдулкадыров, перешедший из ЦСКА на правах аренды, рассчитанной до конца нынешнего сезона, будет выступать в составе грозненской команды под вторым номером. Об этом информирует пресс-служба «Ахмата» в телеграм-канале.

Арендное соглашение футболиста предусматривает опцию перехода на постоянной основе в течение срока аренды. Кроме того, клубами согласована возможность для ЦСКА выкупить защитника обратно.

Абдулкадыров перешёл в академию ЦСКА в 2019 году. В составе основной команды красно-синих центральный защитник провёл 17 матчей, в которых не отметился результативными действиями.

Комментарии
