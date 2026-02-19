«Он обязан получить шанс в топ-клубе». Игрок «Балтики» Беликов — о Талалаеве

Защитник «Балтики» Иван Беликов ответил на вопрос, достоин ли главный тренер калининградцев Андрей Талалаев поработать в топ-клубе.

– Заслужил ли Талалаев шанс в будущем поработать в топ-клубе после того, что он делает в «Балтике»?

– Конечно, он обязан получить такой шанс. Никто не знает, будет ли у него в итоге такая возможность, но я считаю, что Андрей Викторович её заслуживает, – приводит слова Беликова Metaratings.

«Балтика» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России сезона-2025/2026. Команда набрала 35 очков за 18 матчей. Калининградцы отстают от лидирующего в лиге «Краснодара» на пять очков.