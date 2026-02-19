Скидки
Главная Футбол Новости

«Надеюсь, что «Бенфика» и Моуринью смогут извиниться». Каррагер — о ситуации с Винисиусом

«Надеюсь, что «Бенфика» и Моуринью смогут извиниться». Каррагер — о ситуации с Винисиусом
Комментарии

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер прокомментировал ситуацию с расистскими оскорблениями вингера «Реала» Винисиуса Жуниора во время первого стыкового матча раунда плей-офф Лиги чемпионов с «Бенфикой».

Лига чемпионов . Стыковые матчи. 1-й матч
17 февраля 2026, вторник. 23:00 МСК
Бенфика
Лиссабон, Португалия
Окончен
0 : 1
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
0:1 Винисиус Жуниор – 50'    

«Я надеюсь, что будет проведено расследование, чтобы докопаться до сути дела. Думаю, большинство из нас считает, что произошедшее было действительно несправедливо по отношению к Вини. И если расследование состоится, я лишь надеюсь, что «Бенфика», Моуринью и люди, окружающие клуб, смогут извиниться, а также поймут, что некоторые из их действий — например, публикация, ставящая под сомнение слова Винисиуса Жуниора и игроков «Реала» — были неправильными», — приводит слова Каррагера CBS Sports.

Во втором тайме встречу приостановили после того, как Винисиус обвинил форварда португальского клуба Джанлуку Престианни в том, что тот назвал его «обезьяной».

