«Надеюсь, что «Бенфика» и Моуринью смогут извиниться». Каррагер — о ситуации с Винисиусом

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер прокомментировал ситуацию с расистскими оскорблениями вингера «Реала» Винисиуса Жуниора во время первого стыкового матча раунда плей-офф Лиги чемпионов с «Бенфикой».

«Я надеюсь, что будет проведено расследование, чтобы докопаться до сути дела. Думаю, большинство из нас считает, что произошедшее было действительно несправедливо по отношению к Вини. И если расследование состоится, я лишь надеюсь, что «Бенфика», Моуринью и люди, окружающие клуб, смогут извиниться, а также поймут, что некоторые из их действий — например, публикация, ставящая под сомнение слова Винисиуса Жуниора и игроков «Реала» — были неправильными», — приводит слова Каррагера CBS Sports.

Во втором тайме встречу приостановили после того, как Винисиус обвинил форварда португальского клуба Джанлуку Престианни в том, что тот назвал его «обезьяной».